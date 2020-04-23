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В России предложили называть КОВИД по-русски

Ковид

Редакция НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ объявила о переходе на кирилличное написание вируса COVID-19, сообщает DEITA.RU со ссылкой на информационный портал.

Такое решение журналисты приняли, посоветовавшись с лингвистами. Они пришли к выводу, что, учитывая частоту употребления названия нового вида инфекции, в России пора начать писать это заимствованное слово по-русски.

Замена англоязычному COVID очень простая и понятная - в виде русской аббревиатуры КОВИД.

Журналисты также отметили, что нынешняя эпидемия стала тем очень редким случаем, когда использование какого-то одного слова за очень короткий промежуток времени столько резко возрастает.

Тем временем COVID-19 и связанные с ним понятия уже внесли в оксфордский словарь английского языка.

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