telegr wh call

Новости

Путин призвал запустить экономику

13 Февраль 2020, 11:00

Прибывший из Китая мужчина напал на таможенника

13 Февраль 2020, 10:45

8 человек погибло в ДТП с автобусом из Украины

13 Февраль 2020, 10:30

В России предложили учредить новый праздник

13 Февраль 2020, 10:15

Председатель Думы Владивостока Андрей Брик возглавил заседание Общественного экспертного совета по развитию информационного общества в Приморском крае

13 Февраль 2020, 10:04

Приморье заняло неожиданную строчку рейтинга автоугонов

13 Февраль 2020, 10:00

ВОЗ сообщила о снижении заболеваемости коронавирусом

13 Февраль 2020, 09:45

СМИ: В России гибнет здравоохранение

13 Февраль 2020, 09:30

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

В России предложили учредить новый праздник

Праздник, люди, бубны, ВЭФ

У россиян может появиться новый выходной

Известная российская телеведущая Роза Сябитова предложила ввести в России новый праздник, сообщает DEITA.RU со ссылкой на 5 канал.

По словам телеведущей, им мог бы стать Всероссийский день знакомств, а отмечать его должны 24 июня, аккурат рядом с днём летнего солнцестояния.

Как отмечает Сябитова, у потенциального праздника можно найти глубокие исторические корни. По её словам, наши предки сватали своих детей именно в этот период.

Кроме этого, телеведущая также отметила актуальность этого вопроса для современной России, ведь многие люди в нашей стране проживают в одиночестве и не могут найти себе пару. Официальный день знакомств мог бы помочь им решить эту проблему.

Читайте также:

Поправки в Конституцию дадут россиянам лишний выходной

Материнский капитал можно будет получить без бюрократических сложностей

Россияне отдохнут на гендерных праздниках

Дмитрий Шевченко

Популярное

Всемирно известный памятник археологии уничтожают в Приморье

Изменились способы передачи показаний за горячее водоснажение и тепловую энергию

Дом «для войны семей» продается во Владивостоке

«Денег нет, но вы держитесь»: россиянин процитировал ФНС Медведева, чтобы уйти от налогов
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...