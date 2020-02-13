В России предложили учредить новый праздник

Известная российская телеведущая Роза Сябитова предложила ввести в России новый праздник, сообщает DEITA.RU со ссылкой на 5 канал.

По словам телеведущей, им мог бы стать Всероссийский день знакомств, а отмечать его должны 24 июня, аккурат рядом с днём летнего солнцестояния.

Как отмечает Сябитова, у потенциального праздника можно найти глубокие исторические корни. По её словам, наши предки сватали своих детей именно в этот период.

Кроме этого, телеведущая также отметила актуальность этого вопроса для современной России, ведь многие люди в нашей стране проживают в одиночестве и не могут найти себе пару. Официальный день знакомств мог бы помочь им решить эту проблему.