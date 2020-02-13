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В России предложили учредить новый праздник
У россиян может появиться новый выходной
Известная российская телеведущая Роза Сябитова предложила ввести в России новый праздник, сообщает DEITA.RU со ссылкой на 5 канал.
По словам телеведущей, им мог бы стать Всероссийский день знакомств, а отмечать его должны 24 июня, аккурат рядом с днём летнего солнцестояния.
Как отмечает Сябитова, у потенциального праздника можно найти глубокие исторические корни. По её словам, наши предки сватали своих детей именно в этот период.
Кроме этого, телеведущая также отметила актуальность этого вопроса для современной России, ведь многие люди в нашей стране проживают в одиночестве и не могут найти себе пару. Официальный день знакомств мог бы помочь им решить эту проблему.