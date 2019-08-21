Родителям школьников предложили помогать собирать детей к новому учебному году, сообщает DEITA.RU со ссылкой на RT.

Заместитель главы комитета по образованию и науке Госдумы Борис Чернышов предложил создать в России систему ежегодных выплат "первосентябрьского капитала".



Речь идёт о финансовой помощи родителям, которая должна пойти на покупку всех необходимых принадлежностей для учёбы их детей в школах.

По мнению депутата, данный вопрос является очень важных особенно в свете того, что, к сожалению, далеко не все российские семьи располагают достаточным количеством средств для приобретения всего, что нужно ребёнку в школе.

При этом парламентарий не назвал конкретной суммы, которая должна выделяться родителям для этих целей, но отметил, что общая стоимость, так называемой, "первосентябрьской корзины" не должен превышать четверти от суммы ежемесячного дохода родителей.

Ранее сообщалось о том, что учителя в российских школах плохо справляются с внедрением инновационных систем обучения детей.

Дмитрий Шевченко