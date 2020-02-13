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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

В России предложили запретить шуметь днём

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Соответствующий закон могут подправить

В России могут запретить шуметь даже в дневное время, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Как пишет издание, Совет Федерации хочет внести изменения в КоАП, согласно которым будет запрещено шуметь с 13.00 и до 15.00, а также с 19.00 и до 9 утра.

Для нарушителей хотят прописать штраф в размере до 40 тысяч рублей. При этом, сообщается, что нововведения должны будут касаться лишь тех объектов, которые были введены в эксплуатацию более полутора лет назад.

Как отметили сенаторы, ставшие инициаторами данного предложения, новые нормы позволят обеспечить покой молодым семьям с маленькими детьми.

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