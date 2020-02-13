Новости
Мишустин отменил 3,6 тысяч актов СССР
13 Февраль 2020, 12:30
В Госдуме предложили платить россиянам за тару
13 Февраль 2020, 12:15
Министры нашли способ побороть дефицит билетов в ДФО
13 Февраль 2020, 12:00
Два новых авиаперевозчика зайдут во Владивосток
13 Февраль 2020, 11:45
В России предложили запретить шуметь днём
13 Февраль 2020, 11:30
Что читают владивостокцы, рассказали библиотекари
13 Февраль 2020, 11:15
Путин призвал запустить экономику
13 Февраль 2020, 11:00
Прибывший из Китая мужчина напал на таможенника
13 Февраль 2020, 10:45
В России предложили запретить шуметь днём
Соответствующий закон могут подправить
В России могут запретить шуметь даже в дневное время, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".
Как пишет издание, Совет Федерации хочет внести изменения в КоАП, согласно которым будет запрещено шуметь с 13.00 и до 15.00, а также с 19.00 и до 9 утра.
Для нарушителей хотят прописать штраф в размере до 40 тысяч рублей. При этом, сообщается, что нововведения должны будут касаться лишь тех объектов, которые были введены в эксплуатацию более полутора лет назад.
Как отметили сенаторы, ставшие инициаторами данного предложения, новые нормы позволят обеспечить покой молодым семьям с маленькими детьми.