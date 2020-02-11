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6 Декабрь 2019, 18:15

В России превышен порог заболеваемости опасным вирусом

Коронавирус

ОРВИ шагает по стране

Роспотребнадзор зафиксировал превышение эпидемиологического порога в 37 регионах России, сообщает DEITA.RU.

По данным ведомства, во множестве областей страны заболеваемости ОРВИ и гриппом превысила норму. Самой незащищённой категорией оказались дети от 7 до 14 лет. 

Как отмечают в Роспотребнадзоре, в данный момент более половины российских граждан привиты от простуды. Таким образом, ведомство считает, что ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом находится на контроле.

Примечательно, что в европейских странах ВОЗ также фиксирует высокие показатели заболеваемости продутой с начала года.

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