В России превышен порог заболеваемости опасным вирусом

Роспотребнадзор зафиксировал превышение эпидемиологического порога в 37 регионах России, сообщает DEITA.RU.

По данным ведомства, во множестве областей страны заболеваемости ОРВИ и гриппом превысила норму. Самой незащищённой категорией оказались дети от 7 до 14 лет.

Как отмечают в Роспотребнадзоре, в данный момент более половины российских граждан привиты от простуды. Таким образом, ведомство считает, что ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом находится на контроле.

Примечательно, что в европейских странах ВОЗ также фиксирует высокие показатели заболеваемости продутой с начала года.