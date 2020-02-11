В России превышен порог заболеваемости опасным вирусом

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ОРВИ шагает по стране
Роспотребнадзор зафиксировал превышение эпидемиологического порога в 37 регионах России, сообщает DEITA.RU.
По данным ведомства, во множестве областей страны заболеваемости ОРВИ и гриппом превысила норму. Самой незащищённой категорией оказались дети от 7 до 14 лет.
Как отмечают в Роспотребнадзоре, в данный момент более половины российских граждан привиты от простуды. Таким образом, ведомство считает, что ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом находится на контроле.
Примечательно, что в европейских странах ВОЗ также фиксирует высокие показатели заболеваемости продутой с начала года.