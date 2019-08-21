На «красивый» способ у мошенников уходит много времени, но оно того стоит, сообщает DEITA.RU.



Об очередном способе воровства не только денег с банковских карт, но и полного доступа к телефону рассказал портал MySlo.

По сообщению издания, мошенники звонят жертве с «красивого» номера – зеркального или очень похожего на все номера колл-центров (8-800…). Разница в одну цифру не бросается в глаза. Далее собеседник представляется сотрудником службы безопасности банка.

Поставленным голосом жертве рассказывают, что заблокировали подозрительные операции на такую-то сумму. Человек отвечает, что никаких подобных переводов не совершал и ражуется, что банк уберег его от такой трагедии.

Далее служба безопасности задает огромное количество вопросов – якобы проблема в том, что мошенники получили данные из-за небезопасности вашего телефона. Говорят много терминов, которых непосвященному человеку не понять.

Разговор завершается тем, что служба безопасности банка предлагает свою помощь в «очистке» телефона. Надо просто скачать одно приложение – так специалисту будет проще разобраться.

Если жертва верит, то устанавливает на свой телефон программу для удаленного доступа. Все – теперь все карты, привязанные к номеру телефона в их руках. И с деньгами вы попрощаетесь быстрее, чем поймете, что это были мошенники.

Елена Миронова