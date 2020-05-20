В России приостановлена плановая вакцинация

Минздрав приостановил плановую вакцинация только для взрослых россиян, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Об этом рассказал помощник главы ведомства Алексей Кузнецов. По его словам, решение о приостановке вакцинации детей принимаются региональными властями в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном субъекте.

Как пояснил заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев, решение о приостановке плановой вакцинации в России принято из-за высокой нагрузки на иммунитет человека пандемии коронавируса.

Четвёртый день подряд суточный прирост новых выявленных заражённых COVID-19 в России не превышает 10 тысяч..