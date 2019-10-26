В России разрешат делать ремонт ночью

В России предлагают разрешить проводить ремонт в новых домах в ночное время. Об этом сообщает DEITA.RU.

Автором предложения стал вице-спикер законодательного собрания Кировской области Роман Титов. По его мнению, у россиян, большую часть времени проводящих на работе, нет времени на качественное занятие ремонтом новой квартиры, а потому люди вынуждены много лет жить под дребезжания соседских перфораторов в обеденные часы или на выходных.

Титов считает, что власти должны разрешить проведение ночных ремонтных работ в новостройках, в течение полутора лет после сдачи.

«Считаю, что ночной ремонт в не полностью заселенном доме никому не помешает», - заявил чиновник.

В это же время, обсуждая региональный закон о тишине, запрещающий шуметь приблизительно после полуночи и до утра, Титов ярко отстаивал «ночной» запрет на громкий просмотр телевизора, радио, мобильных телефонов, звучание сигнализаций, свист, вокальные исполнения, а также, внимание, строительные и прочие громкие виды деятельности.

Екатерина Цой