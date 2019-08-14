Накануне в России вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым теперь на территории страны можно выращивать наркосодержащие растения, сообщает DEITA.RU.

Главная поправка заключается в том, что выращивать такие растения можно исключительно с благой целью — для дальнейшего изготовления медицинских препаратов.

Напомним, соответствующие изменения были внесены в Уголовный кодекс РФ в июле текущего года. Причиной такому резкому изменению законодательной базы стали санкции.

Ранее в России выращивание подобных трав было запрещено, однако в стране применяются и даже изготавливаются несколько препаратов, содержащие опий. Ранее наркотик для изготовления этих обезболивающих приходилось импортировать, но санкции более не позволяют этого делать, поэтому и было разрешено выращивать наркотические травы.

Екатерина Брязгунова