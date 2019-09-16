В России резко подорожало съёмное жилье

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Квартира

Найти квартиру на время стало сложнее, сообщает DEITA.RU.

Эксперты рынка недвижимости зафиксировали рост стоимости съёмных квадратных метров. Согласно данным портала ЦИАН, в среднем в крупных города-миллионеиках выросла всего за год на пять процентов.

Речь об однокомнатных квартирах, а что касается "однушек", то они подорожали немного меньше - всего на 4%.

При этом специалисты говорят о том, что пока удорожание можно списать на сезонный фактор. Как правило с возвращением людей из отпусков и новым витком деловой активности, спрос на жильё, а как следствие и его стоимость, начинают расти.

Дмитрий Шевченко

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