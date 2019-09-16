Новости
В России резко подорожало съёмное жилье
16 Сентябрь 2019, 19:00
Перекроют кислород: власти взялись за блогеров
16 Сентябрь 2019, 18:45
Единые стандарты создают депутаты
16 Сентябрь 2019, 18:34
Самолёт НАТО пролетит над столицей
16 Сентябрь 2019, 18:30
Главную столичную трассу сковала пробка
16 Сентябрь 2019, 18:17
Депутаты добавляют полномочий администрации
16 Сентябрь 2019, 18:08
Российский бюджет скоро обогатится
16 Сентябрь 2019, 18:00
Пенсию работникам оплатит работодатель
16 Сентябрь 2019, 17:56
В России резко подорожало съёмное жилье
16 Сентябрь 2019, 19:00
Найти квартиру на время стало сложнее, сообщает DEITA.RU.
Эксперты рынка недвижимости зафиксировали рост стоимости съёмных квадратных метров. Согласно данным портала ЦИАН, в среднем в крупных города-миллионеиках выросла всего за год на пять процентов.
Речь об однокомнатных квартирах, а что касается "однушек", то они подорожали немного меньше - всего на 4%.
При этом специалисты говорят о том, что пока удорожание можно списать на сезонный фактор. Как правило с возвращением людей из отпусков и новым витком деловой активности, спрос на жильё, а как следствие и его стоимость, начинают расти.
Дмитрий Шевченко