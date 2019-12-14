В России рухнул «Сбербанк Онлайн»

Серьезные проблемы в работе приложения для смартфонов Сбербанка наблюдались накануне в России, сообщает DEITA.RU. Об этом стало известно из данных интернет-портала Downdetector.

В пятницу, 13 декабря, портал зафиксировал жалобы клиентов кредитной организации на то, что невозможно перевести деньги со счета на счет. Кроме того, у некоторых не получилось войти в систему. Во время прохождения пика сервису удалось зафиксировать около 80 сообщений о проблемах.

В техподдержке банка данную информацию подтвердили, что действительно проблемы могли возникать у некоторых клиентов.

Отмечается, что днем ранее, 12 декабря, клиенты банка не имели возможности из-за проблем в системе перекинуть деньги со счета на счет. В тот день «Сбербанк Онлайн» тоже испытывал трудности.

Екатерина Брязгунова