В России снизился до минимума коэффициент распространения COVID-19

Новая зараза стала передаваться между жителями страны с самой низкой с момента начала наблюдений скоростью, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 9 мая, коэффициент распространения коронавируса в России снизился до минимального значения, именно — 1,06, что является минимумом с начала эпидемии.

Как отмечают специалисты, данный показатель находится ещё ниже в Москве, где зарегистрировано наибольшее число заразившихся COVID-19.

Коэффициент распространения болезни означает среднее количество людей, которых может заразить один инфицированный человек.

За прошедшие сутки в России зарегистрировано 10817 новых случаев заражения коронавирусом.