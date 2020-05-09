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В России снизился до минимума коэффициент распространения COVID-19
Специалисты огласили внушающие оптимизм данные
Новая зараза стала передаваться между жителями страны с самой низкой с момента начала наблюдений скоростью, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.
По состоянию на 9 мая, коэффициент распространения коронавируса в России снизился до минимального значения, именно — 1,06, что является минимумом с начала эпидемии.
Как отмечают специалисты, данный показатель находится ещё ниже в Москве, где зарегистрировано наибольшее число заразившихся COVID-19.
Коэффициент распространения болезни означает среднее количество людей, которых может заразить один инфицированный человек.
За прошедшие сутки в России зарегистрировано 10817 новых случаев заражения коронавирусом.