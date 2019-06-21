Повышение пенсионного возраста хитрый план, направленный на продление власти российского президента Владимира Путина и смену правящей элиты, к такому выводу пришли эксперты, сообщает DEITA.RU.

На данный момент перед российским лидером стоит конкретная задача — осуществить транзит власти. Это можно видеть по осуществляющимся решениям на местах, когда в российских регионах снимались губернаторы и занимались теми, кто будем максимально эффективно работать с народом и, по сути, выполняет их волю. Например, врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко провел собственную прямую линию с жителями острова, а глава Хабаровского края Сергей Фургал возвращает прямые выборы мэров населенных пунктов.

По мнению экспертов, так называемая чистка кадров не закончилась, она будет продолжена вплоть до 2023-го года и может коснуться не только региональной и исполнительной властей, но и российского правительства, которое возглавляет премьер-министр Дмитрий Медведев.

В связи с этим, пишет «Свободная пресса», к 2022-му или к 2023-му году возможно снижение пенсионного возраста на два – два с половиной года. Этот шаг настолько рационален, что позволит вывести рейтинг президента Владимира Путина на самые высокие точки рейтинга, а значит — любой предложенный им кандидат в 2024 году станет народным избранником и главой государства.

Стоит отметить, что данное мнение подтверждают и официально озвученные ранее сроки повышения пенсионного возраста. Так, к 2023-му году пенсионный возраст успеет подняться ровно на два с половиной года.

Екатерина Брязгунова