Таможенные пошлины на легковые автомобили снизятся в сентябре этого года. Такие изменения ждут Россию из-за соглашения с Всемирной торговой организацией, сообщает DEITA.RU.

Плата за ввоз новеньких машин снизится на два процента, а на подержанные автомобили на пять процентов. То есть, пошлина уменьшится до 15 и 17% соответственно.

Но автолюбителям не стоит сильно радоваться, цена на автомобили сильно не уменьшится.

Чтобы ввезти на территорию страны автомобиль, просто заплатить таможенную пошлину не достаточно. Необходимо также решить вопрос с другими налогами и сборами. Сюда входят и акцизы, налог на добавочную стоимость, он, кстати, составляет 20 процентов.

Не обходится и без утилизационного сбора. Сумма на него разная, зависит от объема двигателя. Малолитражки от 1 до 2 литров будут обходиться до 84 тысячи рублей. Машины с двигателем посерьезней, от 2 до 3 литров — 126 тысяч рублей.

Еще одна боль всех автовладельцев – свидетельство о безопасности конструкции машины. Ну и конечно система ЭРА-ГЛОНАСС.

Учитывая все эти траты, надеяться, что снижение пошлины уменьшит стоимость автомобиля, водителям не приходится.

Екатерина Кононенко