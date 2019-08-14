Изменения в ПДД хотят внести российские политики с учетом появления новых транспортных средств, сообщает DEITA.RU.

В последние годы в России широкое распространение получили самокаты и гироскутеры. Однако в правилах дорожного движения эти транспортные средства и их специфика не прописаны никак.

Устранить этот недочет хочет депутат Ярослав Нилов. На дорогах России все активнее появляются электробайки, гироскутеры, моноколеса, сегвеи, мини-сегвеи.

Сейчас, если с этими средствами передвижения случится авария, ответственность понесет только водитель автомобиля.

Хозяин условного гироскутера будет либо признан пострадавшим, либо вообще избежит любой суеты с оформлением и выяснением нюансов ДТП.

Депутат предлагает закрепить в ПДД правила использования этих средств, так же как мопедов, байков, мотороллеров и прочих. Сейчас спецкомиссия будет изучать и проводить анализ, а далее будут разработаны поправки в ПДД.

Владельцы устройств катаются по дорогам, тротуарам, в общественных местах, а кто понесет ответственность в случае аварии - непонятно. Первое нововведение на очереди - это ограничение скорости.

Профессиональный гироскутер может развивать скорость до 18 км/ч, что создает серьезную угрозу для пешеходов при их средней скорости передвижения в 5 км/ч.

Современные самокаты могут разогнаться до 30 километров в час, но на них отсутствует нормальная система торможения.

Тормозить можно только ногами, изредка - слабым ручным тормозом. Маневры для них на мокром асфальте сложны вдвойне.

Электросамокаты, в свою очередь, таят риск замыкания при дождливой погоде. Кроме того, в России практически отсутствуют специальные сервисы для ремонта таких устройств.

Транспортные средства внесут в нормативную базу, изменения в ПДД зафиксируют, и данная категория транспортных средств уже не будет чувствовать себя на улицах так вольготно.

Василий Кучин