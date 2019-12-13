В России снова подняли пенсионный возраст

Возраст для ряда льгот заключенным подняли до времени выхода на страховую пенсию, сообщает DEITA.RU.

Как пишет «Парламентская газета», закон вступил в силу 13 декабря. На сегодняшний день заключенные получают льготы по следующей схеме: после 60 лет – мужчины, после 55 – женщины.

Кроме того, сегодняшние положения УИК отмечают, что осужденные, достигшие пенсионного возраста, могут работать по желаю, и получать ежегодный оплачиваемый отпуск на 18 дней. Теперь пункт, в котором говорится о том, что из зарплаты, пенсии и других доходов может удерживаться в размере не более 50%, будет касаться лишь тех граждан, кто выходит на пенсию по новой схеме.

Отметим, что пенсионерам, которые находятся в местах заключения, сейчас отчисляют больше денег на лицевой счет. 50% от доходов остается у них – в то время, как молодые заключенные получают лишь 25%. Весь остальной доход, который получают арестанты, идет на содержание заключенных и компенсации пострадавшим.

Александра Маслова