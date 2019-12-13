telegr wh call

Новости

В России снова подняли пенсионный возраст

13 Декабрь 2019, 11:00

«Как круто» — видео уборки снега «взорвало» соцсети

13 Декабрь 2019, 10:45

Пожар во Владивостоке – есть жертвы

13 Декабрь 2019, 10:25

Владимир Беспалов: В кошельках приморцев остается все меньше денег

13 Декабрь 2019, 10:20

Россиянам с детьми станет проще купить квартиру

13 Декабрь 2019, 10:15

Нотариус онлайн: новые возможности появятся у россиян

13 Декабрь 2019, 10:00

Снижение пенсионного возраста пробивает Трутнев

13 Декабрь 2019, 09:45

Путин принял отставку сразу двух губернаторов

13 Декабрь 2019, 09:30

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

В России снова подняли пенсионный возраст

старость, пенсия

Возраст для ряда льгот заключенным подняли до времени выхода на страховую пенсию, сообщает DEITA.RU.

Как пишет «Парламентская газета», закон вступил в силу 13 декабря. На сегодняшний день заключенные получают льготы по следующей схеме: после 60 лет – мужчины, после 55 – женщины.

Кроме того, сегодняшние положения УИК отмечают, что осужденные, достигшие пенсионного возраста, могут работать по желаю, и получать ежегодный оплачиваемый отпуск на 18 дней. Теперь пункт, в котором говорится о том, что из зарплаты, пенсии и других доходов может удерживаться в размере не более 50%, будет касаться лишь тех граждан, кто выходит на пенсию по новой схеме.

Отметим, что пенсионерам, которые находятся в местах заключения, сейчас отчисляют больше денег на лицевой счет. 50% от доходов остается у них – в то время, как молодые заключенные получают лишь 25%. Весь остальной доход, который получают арестанты, идет на содержание заключенных и компенсации пострадавшим.

Александра Маслова

Читайте также:

Снижение пенсионного возраста пробивает Трутнев

Оппозиция проведет митинг за снижение пенсионного возраста

Пенсионный возраст для дальневосточников не понизят

Популярное

Подводная лодка ТОФ утонула в Приморье

Снегопад и жестокий шторм обрушатся на столицу

Стала известна правда о миллионах Кожемяко

Приморье вымирает: край занял первую позицию в рейтинге смертности
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...