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В России снова подняли пенсионный возраст
Возраст для ряда льгот заключенным подняли до времени выхода на страховую пенсию, сообщает DEITA.RU.
Как пишет «Парламентская газета», закон вступил в силу 13 декабря. На сегодняшний день заключенные получают льготы по следующей схеме: после 60 лет – мужчины, после 55 – женщины.
Кроме того, сегодняшние положения УИК отмечают, что осужденные, достигшие пенсионного возраста, могут работать по желаю, и получать ежегодный оплачиваемый отпуск на 18 дней. Теперь пункт, в котором говорится о том, что из зарплаты, пенсии и других доходов может удерживаться в размере не более 50%, будет касаться лишь тех граждан, кто выходит на пенсию по новой схеме.
Отметим, что пенсионерам, которые находятся в местах заключения, сейчас отчисляют больше денег на лицевой счет. 50% от доходов остается у них – в то время, как молодые заключенные получают лишь 25%. Весь остальной доход, который получают арестанты, идет на содержание заключенных и компенсации пострадавшим.
Александра Маслова