Минимальный размер оплаты труда хотят увеличить, сообщает DETIA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

МРОТ может составить 12 130 уже в следующем году. Соответствующий законопроект, позволяющий повысить уровень минимального размера оплаты труда, разрабатывает Минтруд.

Сейчас прожиточный минимум на душу населения составляет 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, а для пенсионеров — 9 236 рублей. Таким образом, величина МРОТ равна 11 280 рублей.

Благодаря повышению МРОТ, его уровень не даст скатиться за черту бедности большому количеству россиян.

Примечательно, что субъекты Федерации вправе устанавливать собственные минимальный размер оплаты труда — и в этом случае в них нужно будет платить оклад не ниже регионального показателя. Однако размер регионального МРОТ не может быть ниже федерального.

Дмитрий Шевченко