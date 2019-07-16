Социальные выплаты достанутся меньшему количество россиян, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Коммерсант".

Высшей школы экономики изучили положение дел в сфере социальных выплат в России. По результатам исследования экспертов выяснилось, что в регионах России стали чаще выплачивать адресную помощь, которая зависит от доходов и имущественного положения нуждающихся.

При этом, круг её получателей сократился. Чиновники стали учитывать наличие нетрудоспособности, возраст и порог длительности страхового стажа. Таким образом, точность применения мер соцподдержки была обусловлена доходами тех или иных граждан.

Такие меры привели к тому, что число социальных иждивенцев во всех исследованных регионах сократили. Также были полностью отменены или приостановлены меры соцподдержки для некоторых категорий граждан.

Исследователи прогнозируют, что текущие процессы оптимизации будут усиливаться Минтрудом.

Дмитрий Шевченко