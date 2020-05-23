В России сократят срок выхода на рынок препарата от COVID-19

Сроки вывода на российский рынок препарата от коронавируса собираются сократить, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

В Минздраве отмечают, что лекарство под названием "Фавипиравир", на которого, собственно, и возлагаются надежды в качестве эффективного средства выздоровления от COVID-19, в настоящий момент проходит клинические испытания.

Как стало известно, пока он всё ещё не зарегистрирован, однако его уже получают пациенты, заражённые коронавирусом, которые согласились испробовать его на себе.

В ведомстве сказали, что ожидаемая общая продолжительность исследований составит от шести до двенадцати месяцев.