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В России сократят срок выхода на рынок препарата от COVID-19

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Сроки вывода на российский рынок препарата от коронавируса собираются сократить, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

В Минздраве отмечают, что лекарство под названием "Фавипиравир", на которого, собственно, и возлагаются надежды в качестве эффективного средства выздоровления от COVID-19, в настоящий момент проходит клинические испытания.

Как стало известно, пока он всё ещё не зарегистрирован, однако его уже получают пациенты, заражённые коронавирусом, которые согласились испробовать его на себе.

В ведомстве сказали, что ожидаемая общая продолжительность исследований составит от шести до двенадцати месяцев.

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