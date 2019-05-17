На вооружение армии поступит новый патрон, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Впервые за 40 лет в России выпустят новый патрон для снайперской винтовки калибра.338 Lapua Magnum. Об этом заявил гендиректор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Альберт Баков.

Эксперт отметил, что новый патрон будет использоваться для стрельбы на большие дистанции. Также он подойдёт для охотников и стрелков-спортсменов. Однако, в настоящее время ещё предстоит создать оборудование для производства капсюли и пороха.