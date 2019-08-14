Росстат привёл статистку заключения и расторжения браков, сообщает DEITA.RU.

Главное статистическое ведомство России передало, что с начала года количество зарегистрированных браков уменьшилось на 46 тысяч в сравнении с первым полугодием прошлого года.

При этом, количество разводов также стало меньше. Их число снизилось на 64,4 тысячи за тот же период.

Отмечается, что всего за первые шесть месяцев текущего года в России было заключено 333,1 тысяч браков, что на 12,6% меньше по сравнению с первыми месяцами прошлого года.

Дмитрий Шевченко