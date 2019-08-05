Россияне заметно увеличили траты на отдых внутри страны, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Всего за год граждане стали тратить на 10–15% больше на отдых в сравнении с прошлым годом. По словам представителя Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, ещё год назад уровень трат внутри страны составлял 43 тысячи рублей, а сейчас вырос до 46 тысяч.

Эксперт полагает, что рост расходов связан и с ростом цен и с более высокими запросами туристов. По его словам, с начала года самыми популярными местами для отдыха стали Краснодарский край и Крым, однако и Москва, и Санкт-Петербург всё ещё сохраняют сильные позиции.

Барзыкин также подчеркнул, что активное развитие получили новые направления для отдыха, а именно такие ответвления, как гастрономия, спорт и экстрим. Также набирает обороты и, так называемый, интегрированный отпуск, когда люди едут в командировку, а потом остаются на несколько дней в том же городе.

Дмитрий Шевченко