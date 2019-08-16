Дела на рынке труда для представителей старшего поколения продолжают ухудшаться, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Количество безработных предпенсионеров, зарегистрированных на бирже труда, выросло почти на 10% за первое полугодие текущего года.



Согласно информации Минтруда, На 1 июля в органах службы занятости было зарегистрировано 122,6 тысячи граждан предпенсионного возраста.

При этом общая численность безработных в России сокращается — по последним данным Минтруда численность составила 724 тысяч человек.

Ранее Центробанк России не досчитался почти полумиллиона работающих граждан, большинство из которых составили предпенсионеры.

Дмитрий Шевченко