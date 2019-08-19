Минпросвещения настаивает на том, чтобы школьникам ограничили использование смартфонов на территории учебного заведения, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ведомство.

Минпросвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор создали рабочую группу для обсуждения права школьников использовать на уроках телефоны. После рассмотрения вопроса они порекомендовали регионам вести в школах ограничение.

Использовать электронные устройства в полном объеме разрешат только некоторым детям. Тем, чье здоровье требует мониторинга сахара в крови – для примера. Кроме того, пользоваться телефонами смогут учителя и родители.

Какими будут ограничения для большинства учеников? Их обяжут ставить телефоны на беззвучный режим на входе в учебные заведения и не пользоваться связью активно в ходе уроков.

Также для телефонов разрешат создавать особые места хранения.

Вопрос связи родителей с детьми во время занятий обговаривается.

Предполагается также, что Роспотребнадзор будет проверять здоровье школьников на протяжении года, ограничив при этом возможность детей пользоваться смартфонами. Параллельно комиссия будет искать способы повысить успеваемость школьников.

Анастасия Туркова