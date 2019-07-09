Минстрой утвердил норматив стоимости квадратного метра общей площади жилого помещения, сообщает DEITA.RU со ссылкой на banki.ru.

Профильное министерство установило новую норму цены квадратного метра по России на второе полугодие текущего года в размере 45 133 рублей, что на 4% превышает норматив, утверждённый на первое полугодие.

Кроме этого, Минстрой установил показатели средней рыночной стоимости квадратного метра в регионах на третий квартал 2019 года.

В частности, для Москвы он составил 99,4 тысяч рублей, Санкт-Петербурга — 76,1 тысяч.

Ведомство определяет показатели средней рыночной стоимости квадратного метра жилья для расчёта размера соцвыплат, которые предоставляются на приобретение жилья за счёт федерального бюджета.

Дмитрий Шевченко