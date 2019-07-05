Регионы могут получить дополнительные полномочия в сфере регулирования строительства, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Администрациям краёв и областей России могут дать возможность самостоятельно определять границы территорий, где запрещено строительство. При этом, их могут освободить от предварительной экспертизы специалистов из поисковых отрядов.

По словам авторов инициативы, такая мера необходима для того, чтобы снизить вероятность покупки или аренды земли под стройку недобросовестными коммерсантами, готовы возводить объекты недвижимости, что называется, прямо "на костях".

Соответствующий законопроект уже внесён в Госдуму от депутатов Заксаобрания Санкт-Петербурга.

Дмитрий Шевченко