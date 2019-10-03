В России водитель раздавил крокодила

В Подмосковье водитель грузовика отдавил выбежавшему на трассу крокодилу хвост, сообщает DEITA.RU.

Согласно информации, поступившей от сотрудников УМВД России по Московской области, многотонный автомобиль настиг непривычного для местных жителей хищника на автодороге возле села Тарасовка Пушкинского района.

«Наезд произошел на участке дороге Ярославского шоссе. Предположительно, крокодил сбежал из вольера неподалеку находившегося цирка», - отметили в полиции.

Девушка, обнаружившая пострадавшее животное, рассказала, что грузовик полностью отдавил крокодилу хвост. Через некоторое время очевидцы происшествия сообщили о кончине аллигатора.

Точные обстоятельства появления животного на дороге устанавливаются правоохранительными органами.

Кстати, владельцам шапито, которые допустили побег и последующую гибель крокодила, пришлось потерпеть значительные убытки в селе Тарасовка. Местные жители массово отказались покупать билеты на представление, из-за чего цирку прошлось искать новое место для показа номеров.

А в это же время водители Индии перекрыли проезжую часть одной из дорог штата Телангана, чтобы спасти застрявшего перекладинах автомобильного тоннеля крокодила.

Дикое животное выбросило на магистраль бурными потоками вышедшей из берегов реки. От смертельного удара об асфальт с большой высоты крокодила спас собственный хвост, застрявший между перекрытиями на въезде в тоннель. По словам напуганных автолюбителей, хищник буквально свисал над мимо проезжающими машинами.

В конечном итоге местные жители развернули спасательную операцию для вызволения крокодила с привлечением полиции и местных властей. Животное в целости и сохранности было возвращено в свою естественную среду обитания.

Екатерина Цой