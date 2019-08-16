Хищник гулял по территории без намордника и накинулся на мальчика, сообщает DEITA.RU.



Тракторозаводский районный суд Челябинска вынес решение по делу о нападении волка на ребенка. Как пишет РИА Новости, хищник напал на подростка в местном парке. Хозяин выгуливал своего дикого питомца без намордника.

Мать мальчика, который пострадал от зубов хищника, требовала с хозяина 50 тысяч рублей за моральный ущерб. Она подчеркнула, что против волка ничего не имеет.

Владелец животного не признал свою вину полностью. Суд, судя по всему, частично встал на его сторону: женщина получит только 15 тысяч рублей.

Ранее этот же самый волк уже нападал на детей. В январе хищник накинулся на ребенка. Спасти малыша удалось благодаря женщине, которая смогла оттащить разъяренного хищника за ошейник.

Елена Миронова