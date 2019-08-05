В стране хотят вернуть практику, распространённую ещё во времена СССР, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Министерство здравоохранения продумывает возможности возвращения на крупные предприятия кабинетов медицинских работников, которые могли бы оказывать первую помощь сотрудникам.

При этом в ведомстве отмечают, что затраты на содержание таких кабинетов могли бы взять на себя ФСС и ФФОМС. Однако, по мнению специалистов, позволить их смогут всё равно лишь крупные предприятия.

Как стало известно изданию, Минтруд, ФФОМС и ФСС должны представить в Минздрав и правительство сведения о работодателях в зависимости от числа сотрудников, отдельно выделив крупные предприятия химической, угольной, горнорудной и нефтеперерабатывающей промышленности.



По словам первый директор фонда ОМС Владимира Гришина, на последние наиболее целесообразно нанимать цеховых врачей, т.к. от численности работников на предприятии зависят особенности организации медпомощи.

Дмитрий Шевченко