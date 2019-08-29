Одному из родителей придётся платить ещё больше, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

В Совете Федерации настроены поддержать инициативу правительства о наделении судей полномочиями по назначению дополнительных алиментов одному из родителей.

Предполагается, что один из бывших супругов будет платить второму деньги для улучшения жилищных условий их общих детей, в том числе и при необходимости покупки новой квартиры большей площади. Речь также идёт и о расходах, связанных с переездом или ремонтом.

Как считает председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, соответствующий закон дополнительно защитит детей, которые нуждаются в поддержке, а также усложнит жизнь тем родителям, которые сознательно избегают ответственности и, например, искусственно занижают свои доходы.

По мнению сенатора, введение дополнительных алиментов не приведет к увеличению количества уклонистов от выплат, а напротив, снизит число тех родителей, которые не хотят выполнять свои обязательства перед детьми.

Дмитрий Шевченко