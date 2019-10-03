В России введут новую льготную категорию

Пострадавшие от «лихих девяностых» россияне получат льготы, сообщает DEITA.RU.

Такое предложение на рассмотрение парламентариев поступило от депутата Госдумы Бориса Чернышева. Политик от ЛДПР назвал будущую льготную категорию россиян «жертвами перестройки».

Ранее депутат заявил, что Министерство труда РФ должно приравнять произошедшее в России в девяностых годах к «гуманитарной катастрофе».

«Во время перестройки значительно упала рождаемость в стране, а уровень смертности и инвалидизации превысил все допустимые показатели», - заметил Чернышов отметив, что в «группу риска» в те годы попало по большей часть работающая часть населения, возрастные границы которой варьировались от двадцати пяти до сорока пяти лет.

Нижнепалатовец активно настаивает на необходимости ввести новую льготную категорию россиян и назначить за их «жизненные испытания» особые преимущества и дополнительные права. Правда, политик пока не придумал, в каких именно льготах и субсидиях нуждаются «пострадавшие».

Екатерина Цой