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В России введут новый запрет на курение
27 Сентябрь 2019, 08:15
В России введут новый запрет на курение, сообщает DEITA.RU.
На этот раз речь идет о полном запрете употребления табачной продукции и использовании огня на балконах жилого фонда: в квартирах, гостиницах, частных домах, общежитиях и т.д.
Соответствующий законопроект уже утвержден властями страны в рамках внесений изменений в действующее законодательство противопожарной безопасности.
В пресс-службе МЧС России рассказали, что запрет распространяется также на закрытые лоджии и террасы. Россиянам запрещено не только курить, но и зажигать свечи, бенгальские огни, запускать фейерверки и, разумеется, жарить мясо на балконах.
Также новый закон обязал уведомлять граждан о правилах поведения во время пожара и схемах эвакуации кинотеатрах. А учреждения медицины должны перенести палаты тяжелобольных и несовершеннолетних пациентов на первые этажи.
Закон, возвращающий специальные помещения для курения в аэропортах, все еще находится на стадии рассмотрения.
Екатерина Цой