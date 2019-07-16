Государство введёт ГОСТ для фотосессий новорожденных, сообщает DEITA.RU со ссылкой на RT.

Согласно информации издания, фотографировать младенцев, которым ещё не исполнилось 28 дней, можно будет только в присутствии родителей и с учётом чувствительности малыша к свету и шуму.



При этом, заказчиками фотосессии смогут выступить только родители или законные представители новорожденного. Для этого им надо будет дать письменное согласие на съёмку и обработку личных данных.

К работе с самыми маленькими детьми допустят только тех фотографов, которые будут совершеннолетними и иметь медицинскую справку. Кроме этого, им будет запрещено иметь судимости и вредные привычки.

Также в ГОСТе прописаны требования к фотостудии.

Дмитрий Шевченко