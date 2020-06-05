В России введут универсальные проездные билеты

Россияне смогут перемещаться на всех видах общественного транспорта с помощью универсальных проездных, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Соответствующими планами поделился Минтранс. Как отметили в ведомстве, для всей страны будут разработаны единые стандарты для оплаты проезда.

Планируется, что внедрить универсальный билет для любого транспорта удастся уже в конце следующего года. При этом, он будет позволять совершать поездки в любом регионе России.

Для достижения этой цели в российских городах нужно будет провести большую работу по внедрению передовых цифровых технологий. По мнению представителей профильного министерства, оно того стоит, т.к. после появления новой системы местные бюджеты начнут получать больше денег в виде налогов от работы транспорта.