Международным и местным перевозчикам с начала июля позволят перевозить санкционные грузы по России в другие страны, если они используют электронные навигационные пломбы, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Системы отслеживания перевозок позволят находить ввозимые в РФ санкционные грузы. В дальнейшем ее станут использовать для транзитных и других товаров, транспортируемых через российскую территорию.

Согласно правилам, в первые шесть месяцев грузоперевозчикам разрешат не платить за наложение, снятие и постановку пломб, штрафовать не станут тоже.

Анастасия Туркова