Россияне стали всё чаще выбирать подержанные дизельные машины, сообщает DEITA.RU.

По информации портала объявлений "Авито", в этом году автомобили с дизельными двигателям с пробегом покупают на 7% чаще, чем в прошлом, а их средняя стоимость выросла с 873 тысяч рублей до 987 тысяч рублей.

Больше всего спрос на дизельные авто вырос в Красноярске, Ульяновске и Краснодаре. В Екатеринбурге, Тюмени и Волгограде он, наоборот, упал на 9%, 6% и 6% соответственно.

Сильнее всего машины на тяжелом топливе подорожали в Иркутске, Екатеринбурге и Челябинске. Обратная тенденция наблюдается в Самаре – там их можно приобрести дешевле, чем годом ранее.

Дороже всего свои «дизельки» оценивают владельцы BMW. Их средняя стоимость при продаже составляет 1 690 000 рублей.

Дмитрий Шевченко