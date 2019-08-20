Позиция российской стороны относительно военной гонки оказалась сдержанной, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что страна не позволит втянуть себя в гонку вооружений.

По словам чиновника, российское военное руководство воспринимает новые испытания американской крылатой ракеты спокойно.

Рябков добавил, что нужно обратить внимание на сжатый срок после распада Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, в течение которого американцы смогли устроить такое испытание.

Официальный представитель МИД России также напомнил, что Москва привержена одностороннему мораторию на развертывание новых ракет до проведения таких действий со стороны США.

Дмитрий Шевченко