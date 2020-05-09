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В России выявили 10817 случаев заражения коронавирусом за сутки
Озвучена свежая статистика заболеваемости
Количество заражённых россиян новой коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось ещё на 10817 человек, сообщает DEITA.RU со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в России.
С учётом новых заболевших, общее количество случаев инфицирования в России с момента начала эпидемии достигло 198 676.
При этом специалисты отмечают, что более, чем в 40% новых случаев заболевание коронавирусом носило бессимптомный характер.
Ранее сообщалось о том, что уже с 12 мая в некоторых регионах России начнут вводить послабления режима ограничений, принятых из-за распространения эпидемии.