В России выявили 10817 случаев заражения коронавирусом за сутки

Количество заражённых россиян новой коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось ещё на 10817 человек, сообщает DEITA.RU со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в России.

С учётом новых заболевших, общее количество случаев инфицирования в России с момента начала эпидемии достигло 198 676.

При этом специалисты отмечают, что более, чем в 40% новых случаев заболевание коронавирусом носило бессимптомный характер.

Ранее сообщалось о том, что уже с 12 мая в некоторых регионах России начнут вводить послабления режима ограничений, принятых из-за распространения эпидемии.