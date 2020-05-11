В России выявили 11656 случаев заражения коронавирусом за сутки

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России продолжает оставаться на высоком уровне, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на национальный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

За минувшие сутки диагноз подтверждён ещё у 11656 человек на территории страны. Большинство обнаруженных заболевших зарегистрировано в Москве и Московской области. Сутками ранее количество новых заражённых равнялось 11012.

Таким образом, учитывая новые случаи, с момента начала эпидемии в России в стране было выявлено в общей сложности более 220 тысяч случаев заражения COVID-19.

По данным ВОЗ, в России на сегодняшний день наблюдается самый низкий уровень смертности от коронавируса — 1 процент.