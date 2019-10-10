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В России за скальпель возьмутся мигранты
Вместо отечественных врачей россиян будут лечить мигранты, сообщает DEITA.RU.
Правительство России решило радикально подойти к решению вопросы нехватки медицинских кадров в стране. Вместо того чтобы повышать престиж профессии среди подрастающей российской молодежи, власти решили пригласить на работу медиков-мигрантов.
Минздрав и Минтруд договорились об упрощенной выдаче российских паспортов мигрантам с медицинским образованием, которые изъявят желание встать на недостающие рабочие места в поликлиниках и больницах.
Ведомства заявили, что на столь радикальный шаг побудила тотальная нехватка медицинских кадров даже с учетом будущих выпускников медицинских вузов. Согласно данным Минтруда, на сегодняшний день в поисках рабочего места находятся всего тысяча врачей со всей страны, в то время дефицит как одних только онколог оценивается в четырех тысячи человек.
«Поликлиникам не хватает более двадцати пяти тысяч врачей разных направленностей и более ста тридцати медицинских сестер разного профиля», - рассказали в Минздраве отметив, что тотальная нехватка в стране особенно касается окулистов, неврологов, ортопедов и психиатров.
Екатерина Цой