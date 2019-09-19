В России задержан «ипотечный» рабовладелец

35-летний мошенник из Уфы получил из рук россиян почти миллион рублей за «помощь» в оформлении ипотечных кредитов. Подробнее об этом сообщает DEITA.RU.

По сообщению прокуратуры Республики Башкортостан, клиентами обманщика стали трое уфимцев, чья кредитная история была настолько плоха, что ни один банк не хотел давать ипотечный заем.

Фигурант дела, в лице гендира компании, известной под слоганом «лидер ипотечного рынка в Башкирии», пообещал клиентам выдачу ипотеки без первоначального взноса с фиксированной переплатой, взял с каждого примерно по двести семьдесят тысяч рублей за услуги и был таков.

Видя, что приобретение жилья стоит на месте, обманутые ипотечники написали коллективное заявление в полицию и добились возбуждения уголовного дела за присвоение мужчиной около восьмисот тысяч рублей.

Сегодня дело об ипотечном мошенничестве рассматривает Кумертауский межрайонный суд. Сообщается, что фигурант дела частично раскаялся в содеянном.

Екатерина Цой