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В России зафиксирован рекордный уровень безработицы
В качестве безработных на учёт встало 1,3 миллиона россиян, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Известия".
О достижении нового антирекорда в сфере трудоустройства с 2012 года стало известно из доклада Росстата о социально-экономическом положении России за январь–апрель текущего года.
Согласно данным специалистов, безработица обновила уровень восьмилетней давности. В минувшем месяце этот показатель увеличился более чем на 1%.
Если в марте безработица составляла 4,7%, то уже в апреле увеличилась до 5,8%. Это на 21% больше, чем в прошлом году за тот же период.
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