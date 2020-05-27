В России зафиксирован рекордный уровень безработицы

В качестве безработных на учёт встало 1,3 миллиона россиян, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

О достижении нового антирекорда в сфере трудоустройства с 2012 года стало известно из доклада Росстата о социально-экономическом положении России за январь–апрель текущего года.

Согласно данным специалистов, безработица обновила уровень восьмилетней давности. В минувшем месяце этот показатель увеличился более чем на 1%.

Если в марте безработица составляла 4,7%, то уже в апреле увеличилась до 5,8%. Это на 21% больше, чем в прошлом году за тот же период.