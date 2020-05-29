В России зафиксирован всплеск просрочки по кредитам

Россияне массово просрочили уплату кредитов, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Banki.ru.

По информации первого заместителя председателя Центрального Банка России Ксении Юдаевой, в апреле текущего года на первую просрочку вышло на 30% больше кредитов, чем в марте.

Так, по данным регулятора, на 1 апреля уровень долговой нагрузки российских домохозяйств достиг показателям в 10,9%, что явилось его максимальным значением за всё время наблюдений данного параметра.

Вместе с тем, как отметила Юдаева, улучшилось качество необеспеченных кредитов. В частности, доля кредитов с просрочкой более 90 дней на начало апреля составляла 7,9%.

Также стало известно о сокращении объёмов кредитов у физических лиц. По предварительным данным ЦБ, с начала апреля по 25 мая задолженность физлиц снизилась на 0,9%.