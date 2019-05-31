Росстат возьмётся за траты туристов, сообщает DEITA.RU.

Министерство экономического развития готовит план по развитию статистики в сфере туризма. Об этом рассказал "Известиям" глава ведомства Максим Орешкин.

В частности, разрабатывается новый показатель, который позволит узнать, сколько денег тратят российские туристы внутри страны, а также на за рубежом.

Сотрудники ведомства будут выяснять, какие расходы путешественники несли во время подготовки к туристической поездке и сколько потратили в путешествии.

Для получения необходимой информации Росстат будет собирать данные от операторов сотовой связи и сервисов по бронированию отелей.

Ранее стало известно, что Россия и Япония обсуждают возможность отмены виз для граждан обоих государств.