Россиян хотят лишить важного развлечения, сообщает DEITA.RU.

Уже совсем скоро посетители заведений общепита не смогут насладиться кальянами. Министерство здравоохранения поддержало запрет на их курение в общественных местах. Как пишет РИА Новости, ведомство отметило, что поддержит любой запрет по сокращению потребления табачной продукции.

Как отметили в самом Минздраве, курение кальянов наносит существенный вред здоровью не только самих курящих, но и сотрудников заведений, которые вынуждены контактировать с устройствами и дымом.

В ведомстве указали, что последние исследования выявили, что курение кальяна увеличивает давление, снижает лёгочную функцию и провоцирует сбои в работе иммунитета.

Кроме того, курение кальяна сопряжено с рисками передачи инфекционных заболеваний, в том числе туберкулеза.

Эксперты отмечают, что данный запрет может нанести большой экономический урон кафе и ресторанам. Заведения могут лишиться большой части прибыли.

Также в России вводится новый "сухой закон".