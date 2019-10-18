В России запретят необходимый в быту предмет

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Пластиковые пакеты исчезнут из магазинов страны, сообщает DEITA.RU.

Роспотребнадзор направил на рассмотрение правительства поправки в действующее законодательство, касающееся охраны окружающей среды. В частности, речь идет о запрете реализации пластиковых одноразовых пакетов в стране.

В документе говорится, что ведомство намерено за несколько шагов перевести граждан страны на использование бумажных пакетов или многоразовых сумок, а полиэтиленовые мешки - полностью запретить.

Авторы инициативы не уточняют, когда именно запрет вступит в силу, но уже заявили о запуске ряда согласований с профильными ведомствами. Например, Минприроды уже сказал свое предварительное «да» законопроекту, а в АКОРТ посчитали, что говорить о полном запрете пакетов можно будет лишь после предоставления не менее удобной альтернативы для россиян.

Екатерина Цой

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