В России запретят отключать воду и газ за долги

Депутатам Госдумы предложили ввести запрет на отключение должников за коммунальные услуги от газа и водоснабжения. Об этом сообщает DEITA.RU.

Парламентарии планируют рассмотреть законопроект на одном из заседаний. Ознакомиться с текстом документа можно на сайте правовой информации.

Авторы инициативы считают необходимым внести поправки в действующее жилищное законодательство, в частности, статью сто пятьдесят седьмую ЖК РФ для того, чтобы не нарушать законное право на проживание в нормальных санитарно-бытовых условиях. К ним, по мнению законотворцев, относится обеспечение теплом во время отопительного сезона, которое не может быть осуществлено без воды или газа.

В пояснении к документу указано, что государству эти изменения ничего стоить не будут т.к. коммунальное снабжение зимой изначально рассчитывается из общего числа населения страны, а не по количеству граждан, регулярно оплачивающих счета по ЖКХ.

Напомним, что в этом году злостные неплательщики за «коммуналку» должны государственной казне восемьсот миллиардов рублей.

Екатерина Цой