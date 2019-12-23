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В России запретят весь никотин
23 Декабрь 2019, 21:45
В России запретят весь никотин
Совет Федерации настоятельно порекомендовал правительству
запретить продажу снюса и его аналогов, сообщает DEITA.RU.
Никотиносодержащие нетабачаные изделия необходимо запретить к реализации как можно скорее, ибо с 1 января уже вступает в силу закон о запрете продажи сосательного и жевательного табака, но некоторые аналогии по-прежнему находятся в свободном доступе.
Речь идет, в частности, о никотиновых конфетах, которые стремительно набирают популярность у молодежи. Табак они не содержат, но количество никотина в них превышает нормативы во много раз. Конфеты продаются в ярких привлекающих внимание упаковках.
Более того, их производители в основном утверждают, что продукт произведен в Швеции. Но полиция предупреждает: большинство никотиновых конфет произведено в России. Эта индустрия не требует серьезных затрат и заводских масштабов. Весь цикл производства можно разместить в одной квартире.
По информации МВД, себестоимость одной упаковки составляет около 50 рублей, а с учетом роста производства она и вовсе падает до 15 рублей. Бизнес стремительно растет. В среднем в продаже конфеты реализуют за 300-400 рублей. Таким образом, заработок составляет 500-600 процентов.
Хитрые бизнесмены под яркой упаковкой жвачки, леденцов или карамели, продолжают распространять товар. Используются внешние признаки пищевой продукции, которая, будучи привлекательной внешне, таит в себе опасность.
До недавнего времени отравление никотином было относительно редким явлением и, как правило, связано с воздействием инсектицидов, содержащих химическое вещество.
Симптомы отравления, которое наблюдается у подростков, следующие - избыточное слюноотделение, боль в животе, головокружение, тревожность, кашель и тремор. Только за последние несколько месяцев произошло несколько резонансных случаев подобного отравления.
Запрет, который Совет Федерации просит принять, приведет к единообразию ограничительного закона, принятого 20 декабря.
Роспотребнадзор с 20 декабря усилил меры по противодействию продаже снюса и подобных изделий. Их прямая реализация была запрещена. Также под запрет попал насвай. «Усилены меры по выявлению и пресечению оборота продукции без документов, подтверждающих ее безопасность и (или) не соответствующей обязательным требованиям» - такую формулировку дает Роспотребнадзора.
Василий Кучин