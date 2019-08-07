Сельских жителей ждут скидки на ипотечные кредиты, сообщает DEITA.RU.

Действие "деревянной ипотеки" продлили в России до конца 2020 года. Соответствующее решение размещено на портале правовой информации.

Таким образом, в стране будет продолжено бюджетное субсидирование процентной ставки на покупку деревянных домов заводского производств в размере 5%.

При этом, отмечается, что ставка кредитов на покупку земельного участка и коммуникаций по данному типу ипотеки не субсидируется.

Также эксперты рынка констатируют, что, например, в прошлом году такая программа не пользовалась особой популярностью среди россиян в виду того, что многие люди просто не знали о её действии.

Дмитрий Шевченко