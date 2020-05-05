В России заявили о невозможности полной победы над COVID-19

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Зараза останется с нами надолго
Искоренить коронавирус полностью уже не представляется возможным, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.
О том, что новая инфекция, скорее всего, станет обыденностью и уже не уйдёт из человеческой популяции, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По её словам, закончить циркуляцию вируса уже не получится вне зависимости от характера принимаемых правительствами разных стран мира мер.
Вместе с тем, Попова отметила, что россиянам необходимо продолжать соблюдать режим самоизоляции. Только в случае улучшения эпидемиологической обстановки ограничительные меры могут сняты в России после 11 мая.
В данный момент Россия находится на седьмом месте в списке стран по числу заражённых коронавирусом.